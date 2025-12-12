NBA i risultati della notte 12 dicembre | Jokic trascina Denver Milwaukee batte i Boston Celtics

Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA 2025-2026, con otto squadre in campo per migliorare la loro posizione in classifica. Tra i risultati più significativi, la vittoria di Denver guidata da Jokic e il successo di Milwaukee sui Boston Celtics, in un turno ricco di emozioni e prestazioni decisive.

È andato in archivio nella notte italiana un nuovo turno dell' NBA 2025-2026. Otto le squadre che sono scese in campo per la lega più famosa del mondo, in cerca di migliorare il proprio piazzamento nella classifica ad Est o ad Ovest. Andiamo a scoprire insieme i risultati e le migliori prestazioni. Nel primo match in programma, gli Houston Rockets (16-6), hanno battuto in casa i Los Angeles Clippers (6-19) con il punteggio di 115-113. È la tripla di Thompson a decidere la partita a 17? dalla fine, condannando i Clippers al terzo ko consecutivo. Los Angeles è stata ampiamente nel match ma i falli offensivi fischiati a Leonard ed un paio di errori nei momenti decisivi hanno condizionato il finale.

