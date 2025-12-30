Sospesi da scuola? Gli studenti non resteranno più a casa | faranno volontariato

A partire dal prossimo anno, gli studenti sospesi dalle lezioni non dovranno più trascorrere i giorni di sospensione a casa. Invece, avranno l'opportunità di partecipare a programmi di volontariato, offrendo un'alternativa costruttiva e formativa. Questa iniziativa mira a valorizzare il tempo dei giovani sospesi, favorendo il loro impegno civico e il percorso di crescita personale.

Scuola, studenti in vacanza fino al 7 gennaio - Le scuole hanno chiuso i battenti per un periodo di riposo che si protrarrà fino al 6 gennaio: dal 7 tutti pronti a tornare tra i banchi, in attesa della prossima pausa. ansa.it

Gli studenti sospesi a scuola andranno in strada con le forze dell’ordine - Gli studenti sospesi da scuola o destinatari di provvedimenti disciplinari saranno coinvolti in iniziative civiche sulla strada, grazie all’associazione «Ragazzi On the Road» di Bergamo, che offrirà ... ecodibergamo.it

Scuola, gli studenti sospesi dovranno fare volontariato negli enti del terzo settore ift.tt/fhrTRvC x.com

Vi informiamo che tuttI I corsi della scuola di teatro saranno sospesi dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi. Ci rivediamo con entusiasmo a partire dal 7 gennaio! Buone feste a tutti i nostri allievi e alle loro famiglie! #ScuolaDiTeatro #ChiusuraNatalizia #Tea - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.