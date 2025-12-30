Sospesi da scuola? Gli studenti non resteranno più a casa | faranno volontariato

Da today.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal prossimo anno, gli studenti sospesi dalle lezioni non dovranno più trascorrere i giorni di sospensione a casa. Invece, avranno l'opportunità di partecipare a programmi di volontariato, offrendo un'alternativa costruttiva e formativa. Questa iniziativa mira a valorizzare il tempo dei giovani sospesi, favorendo il loro impegno civico e il percorso di crescita personale.

Dal prossimo anno, per molti studenti sospesi dalle lezioni la sanzione non coinciderà più con giorni passati a casa. Una recente iniziativa del ministero dell'Istruzione apre infatti la strada a un nuovo modello, che trasforma la sospensione in un percorso di responsabilizzazione attraverso. 🔗 Leggi su Today.it

sospesi da scuola gli studenti non resteranno pi249 a casa faranno volontariato

© Today.it - Sospesi da scuola? Gli studenti non resteranno più a casa: faranno volontariato

Leggi anche: Gli studenti sospesi da scuola faranno volontariato territoriale, aiuteranno la polizia locale e gli operatori del 112

Leggi anche: Scuola, gli studenti sospesi dovranno fare volontariato negli enti del terzo settore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sospesi scuola studenti resterannoScuola chiusa per... freddo. Al nuovo polo di Villafranca cento studenti restano a casa - A Villafranca continuano i disagi degli studenti che frequentano il nuovo polo scolastico. msn.com

sospesi scuola studenti resterannoScuola, studenti in vacanza fino al 7 gennaio - Le scuole hanno chiuso i battenti per un periodo di riposo che si protrarrà fino al 6 gennaio: dal 7 tutti pronti a tornare tra i banchi, in attesa della prossima pausa. ansa.it

Gli studenti sospesi a scuola andranno in strada con le forze dell’ordine - Gli studenti sospesi da scuola o destinatari di provvedimenti disciplinari saranno coinvolti in iniziative civiche sulla strada, grazie all’associazione «Ragazzi On the Road» di Bergamo, che offrirà ... ecodibergamo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.