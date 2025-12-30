Sospesi da scuola? Gli studenti non resteranno più a casa | faranno volontariato
A partire dal prossimo anno, gli studenti sospesi dalle lezioni non dovranno più trascorrere i giorni di sospensione a casa. Invece, avranno l'opportunità di partecipare a programmi di volontariato, offrendo un'alternativa costruttiva e formativa. Questa iniziativa mira a valorizzare il tempo dei giovani sospesi, favorendo il loro impegno civico e il percorso di crescita personale.
Dal prossimo anno, per molti studenti sospesi dalle lezioni la sanzione non coinciderà più con giorni passati a casa. Una recente iniziativa del ministero dell'Istruzione apre infatti la strada a un nuovo modello, che trasforma la sospensione in un percorso di responsabilizzazione attraverso. 🔗 Leggi su Today.it
