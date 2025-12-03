A Più libri più liberi anche la coop rossa che vende magliette con i mitra Ma nessuno protesta
La libertà di stampa e di pensiero è sacra. Tanto più in una fiera libraria dal titolo emblematico “Più libri, più liberi”, come quella che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre. Ben vengano tutti: case editrici piccole e grandi dalle ispirazioni più diverse. Ben vengano provocazioni culturali e insolenze. Benissimo quindi anche lo stand di Red Star Press, la cooperativa editoriale che non brilla per tolleranza. Red Star Press alla rassegna “Più libri, più liberi”. Quello che balza agli occhi però è un certo strabismo da quelle parti. I compagni cresciuti a Marx, Mao e Stalin di Red Star Press, che producono una colorata collana di t-shirt inneggiante alla rivoluzione e alla lotta armata, sono gli stessi che vorrebbero mettere al bando la casa editrice fiorentina Passaggio al bosco, accusata di revisionismo fascista-nazista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
