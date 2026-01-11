L’arrivo della capolista Ostiamare richiede alla Maceratese una prestazione equilibrata. La squadra dovrà dimostrarsi compatta in fase difensiva, ma anche audace nel momento di possesso, per affrontare una delle avversarie più solide del campionato. La sfida richiede attenzione e determinazione, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e mettere in campo il massimo impegno per ottenere un risultato positivo.

"Servirà una Maceratese pronta a difendersi ma anche coraggiosa quando avrà il possesso della palla". È quanto dice l’allenatore Matteo Possanzini alla vigilia della sfida contro la capolista Ostiamare, fischio d’inizio alle 15, che segna il ritorno sugli spalti dei tifosi dopo la gara interna contro il Chieti quando si è giocato a porte chiuse. "In queste partite – spiega Possanzini – il pubblico rappresenta un forte appoggio su cui fare leva nelle fasi di difficoltà, è un apporto che si è sempre rivelato fondamentale ed ecco che sono contento che possano tornare contro la leader e spero in una presenza cospicua". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva la capolista Ostiamare: "Serve una Maceratese coraggiosa"

Leggi anche: La capolista Ostiamare all’Helvia Recina: "La Maceratese è una squadra pericolosa"

Leggi anche: Il tecnico biancorosso sconterà la squalifica rimediata a Notaresco: "La capolista? La rispettiamo, ma noi siamo cresciuti tanto». Maurizi in tribuna a soffrire per i suoi ragazzi: "Petito è una soluzione, Ostiamare quadrata»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

E dopo Natale...Babbi! L'Ancona espugna il campo della capolista Ostiamare, dorici a -3 dalla vetta; Ostiamare, ritorno di lusso: arriva l’ex Samb; Serie D / Colpo grosso Ancona, soffre ma piega in extremis l’Ostiamare: 0-1; «Testa alla Coppa». Maurizi carica l'Ancona dopo il blitz di Ostia in campionato, oggi (ore 14.30) l'andata della semifinale al Del....

Atletico Ascoli con l’Ostiamare:: "Riscattiamoci" - Partita di cartello questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca con l’Atletico Ascoli che ospiterà la capolista Ostiamare del presidente Daniele De Rossi. ilrestodelcarlino.it

Poker esterno per la squadra di mister Cestaro che domina la Salernum Baronissi con una prestazione autoritaria. Bentos protagonista con una doppietta, a segno anche Apicella su rigore e De Palma nel finale. Ora al San Martino arriva la capolista Ebolitana - facebook.com facebook

Volley A2, al Pala Vigna di Fasano arriva la capolista Talmassons x.com