Esami superati al corso ’Sab’ Pronti ad aprire una nuova attività

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai superato con successo il corso Sab (Somministrazione alimenti e bevande) organizzato da Confartigianato La Spezia. Ora sei pronto ad avviare la tua attività nel settore alimentare, con tutte le competenze necessarie per rispettare le normative e garantire un servizio sicuro e conforme. Questo attestato rappresenta il primo passo verso l’apertura di un bar, un ristorante o un locale di somministrazione, consolidando le basi per un’attività professionale e responsabile.

Concluse le lezioni, inizia un nuovo viaggio. E’ terminato il corso Sab (Somministrazione alimenti e bevande) organizzato da Confartigianato La Spezia in ottemperanza al Decreto Legislativo 59 del 2010: chi ha intenzione di mettersi in proprio aprendo un bar, un ristorante, una caffetteria o un qualsiasi locale in cui verranno venduti alimenti e bevande, deve poter attestare di conoscere il settore merceologico, la normativa tributaria ed igienico-sanitaria e gli elementi principali che determinano un corretto svolgimento dell’attività. Dopo aver seguito con attenzione le lezioni che hanno visto impegnato anche il personale di Confartigianato, i corsisti hanno superato l’esame e sono finalmente pronti per aprire nuove attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

