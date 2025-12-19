Mentre il Comune celebra un’annata turistica da record con oltre un milione di presenze, i bagnini e gli albergatori mostrano un'altra faccia della medaglia. La loro prospettiva è segnata da sfide e preoccupazioni che non trovano riscontro nelle cifre ufficiali, evidenziando un divario tra i dati istituzionali e le reali dinamiche del settore.

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, bagnini e albergatori non esultano

Se in Comune brindano a un’annata da record sul piano turistico, parlando di "oltre un milione di presenze in città", gli operatori del settore hanno tutt’altro umore sul tema. E dopo la pubblicazione delle statistiche turistiche relative ai primi dieci mesi del 2025 da parte della Regione, bagnini e associazioni di categoria fanno il punto sulla stagione estiva appena conclusa. "Nessun record – tuona Roberto Baldassarri, presidente della Coop. bagnini di Cattolica –. L’estate è stata in calo, con un meno 10-15 per cento rispetto allo scorso anno, ed è quella la stagione turistica che conta. Il +16 per cento di ottobre è un dato marginale: la questione centrale riguarda luglio e agosto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

