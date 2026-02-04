L’ultimo disperato appello di Giancarlo dalle carceri venezuelane a Meloni | Aiuto urgente

L’ultimo appello di Giancarlo Spinelli, il cesenate rinchiuso in Venezuela da due anni, scuote l’Italia. In una telefonata, chiede aiuto urgente alla premier Meloni, descrivendo le sue condizioni di detenzione come insostenibili. La famiglia e gli amici tentano di trovare una via per farlo tornare a casa, mentre le autorità italiane sono al lavoro per capire come intervenire. La sua voce si fa strada tra le mura del carcere, sperando in un intervento rapido.

Cesena, 4 febbraio 2026 – Un ultimo disperato appello, arriva da Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate detenuto da 2 anni in carcere in Venezuela. «Presidente Giorgia Meloni e ministro Antonio Tajani, aiutate urgentemente Giancarlo Spinelli, rinchiuso nella prigione La Planta». Un foglio scritto di suo pugno direttamente dal carcere, l’ultima preghiera rivolta alla presidente del consiglio e al ministro degli esteri. «Giancarlo è stremato – spiega il cugino di Cesena che porta lo stesso nome – ora ha perso totalmente la fiducia e si sta lasciando andare. Gli avevano detto due settimane fa che era stato inserito in una lista di prigionieri da liberare, e che sarebbe stato scarcerato a breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

