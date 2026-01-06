Il Principe Harry ha invitato i nonni, tra cui Re Carlo, a trascorrere più tempo con i figli Archie e Lilibet. In un appello rivolto alla famiglia reale, si sottolinea l'importanza di rafforzare i legami familiari e di condividere momenti significativi tra generazioni diverse. Questa richiesta riflette il desiderio di mantenere vivi i valori e le relazioni all’interno della famiglia reale britannica.

Non è un mistero: il Principe Harry vorrebbe che i suoi figli, Archie e Lilibet, trascorressero più tempo con il nonno, Re Carlo. Quest’ultimo si recherà in America ad aprile: potrebbe essere l’occasione giusta per un invito nella sua villa di Montecito: la salute di Sua Maestà è migliorata, quindi quale momento migliore se non questo per creare dei ricordi magici con i suoi nipoti? Re Carlo, l’appello disperato del Principe Harry. Da quando Harry e Meghan Markle hanno abbandonato i loro doveri verso la Monarchia, si sono ricostruiti una nuova esistenza a Montecito, in California, in una villa che vale milioni di dollari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, l’appello “disperato” di Harry: l’invito a Montecito per Archie e Lilibet

Leggi anche: Harry e Meghan, svolta sulla sicurezza: ora Archie e Lilibet potrebbero davvero tornare da re Carlo?

Leggi anche: Harry e Meghan in un campo di zucche di Halloween: Archie e Lilibet coi capelli rossi sembrano gemelli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Re Carlo disperato per lo scandalo: “Ma non è finita qui” - La Regina Elisabetta aveva cercato di portare avanti il motto “never complain, never explain”, ovvero mai lamentarsi, mai ... dilei.it

Re Carlo, Harry ha bisogno di incontrarlo ed è infastidito da Meghan Markle - È da due anni che non si vedono e anche le comunicazioni telefoniche sono state pressoché interrotte. dilei.it

Il giovane 25enne, originario di San Damiano, rimasto tetraplegico dopo un pugno e un tentativo di rapina, nei giorni scorsi aveva già lanciato un appello a Carlo Conti. La sorella: “Speriamo che lo inviti” - facebook.com facebook

#28dicembre APPELLO AL DOTTOR CESARE PARODI. Egregio Illustrissimo Signor Dottor #CesareParodi, nuovo Procuratore capo di #Alessandria nonché Presidente della #AssociazioneNazionaleMagistrati #ANM @anm, Le chiedo di volersi occupare dell x.com