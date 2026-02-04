L’attrice Luisa Ranieri ha fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli. È entrata nelle corsie, ha parlato con i piccoli pazienti e le loro famiglie, portando un sorriso tra le corsie. La sua presenza ha portato un po’ di calore e di allegria in un momento difficile per molti di loro.

Luisa Ranieri ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli. L’incontro si è svolto in forma riservata nel pieno rispetto della privacy dei bambini e delle loro famiglie. L’attrice napoletana, attualmente in televisione su Raiuno come protagonista della fiction La preside, ha incontrato i piccoli degenti all’interno dei reparti pediatrici, dedicando loro tempo e attenzione. La visita rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Artis Suavitas Aps, associazione presieduta dall’avvocato Antonio Larizza, impegnata durante tutto l’anno nel sostenere attività culturali e di supporto all’interno dell’ospedale, a partire dalla biblioteca permanente a disposizione dei bambini ricoverati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luisa Ranieri al Santobono Pausilipon per incontrare i piccoli pazienti

