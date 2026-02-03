Caso Epstein Daily Mail | Contattò Lord Mandelson per aiutare DiCaprio nel lavoro
Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio. La notizia arriva dal Daily Mail, che rivela come Epstein abbia cercato di mettersi in contatto con Mandelson, secondo quanto riportato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la vicenda torna a far parlare di Epstein e delle sue presunte manovre.
(Adnkronos) – Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio. Lo scrive il Daily Mail, riportando l'ultima tranche di documenti pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Secondo il sito britannico, in un'e-mail del giugno 2009 inviata al laburista, che.
Caso Epstein, Daily Mail: Contattò Lord Mandelson per aiutare DiCaprio nel lavoro(Adnkronos) - Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio. Lo scrive il Daily Mail, riportand ... cn24tv.it
Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: Trump, il principe Andrea, Musk e la malattia di Bill Gates. Ecco cosa contengonoIl vaso di Pandora si è aperto di nuovo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova, mastodontica tranche di ... notizie.tiscali.it
I Clinton testimonieranno alla Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff dell'ex presidente #ANSA - facebook.com facebook
Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso Epstein x.com
