Caso Epstein Daily Mail | Contattò Lord Mandelson per aiutare DiCaprio nel lavoro

Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio. La notizia arriva dal Daily Mail, che rivela come Epstein abbia cercato di mettersi in contatto con Mandelson, secondo quanto riportato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la vicenda torna a far parlare di Epstein e delle sue presunte manovre.

