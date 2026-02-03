Il nome di Leonardo DiCaprio nei file di Epstein | voleva aiutarlo a far soldi fuori dagli Stati Uniti

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi documenti rivelano che il nome di Leonardo DiCaprio compare nei file di Jeffrey Epstein. Secondo quanto si apprende, l’attore avrebbe cercato di aiutarlo a “fare soldi” fuori dagli Stati Uniti. La notizia mette in discussione alcuni rapporti tra DiCaprio e Epstein, già al centro di numerose polemiche. Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte dell’attore o dei suoi rappresentanti.

Il nome dell’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio spunta negli ultimi documenti diffusi a proposito delle attività di Jeffrey Epstein. Il finanziere lo avrebbe utilizzato a sua insaputa per accrescere la sua influenza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Leonardo DiCaprio Epstein

Sì del Congresso degli Stati Uniti alla pubblicazione dei file su Epstein

“Jane Doe” racconta alla CNN che il suo nome non è stato censurato nei file di Epstein

Jane Doe, sopravvissuta a Jeffrey Epstein, ha scoperto che il suo nome, finora mantenuto anonimo, è apparso più volte nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Leonardo DiCaprio Epstein

Argomenti discussi: Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo; Dal traghetto di Leonardo al monastero; Il nuovo ponte porti il nome di Starnazzi; La surreale intervista di Leonardo Del Vecchio a La7.

Leonardo produce il Michelangelo Security Dome: un trend che tocca vette di ipocrisia inarrivabiliC’è un ufficio marketing, da qualche parte nei palazzi della Difesa italiana guidata con mano ferma dal ministro Guido Crosetto, dove qualcuno ha deciso che perfino la guerra ha bisogno di un ... ilfattoquotidiano.it

Michelangelo Dome, la cupola di difesa di LeonardoUna cupola per la difesa europea interoperabile, interconnessa e interscambiabile. Prende il nome di Michelangelo Dome il nuovo sistema di difesa che Leonardo punta a rendere completamente operativo ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.