Il nome di Leonardo DiCaprio nei file di Epstein | voleva aiutarlo a far soldi fuori dagli Stati Uniti
Nuovi documenti rivelano che il nome di Leonardo DiCaprio compare nei file di Jeffrey Epstein. Secondo quanto si apprende, l’attore avrebbe cercato di aiutarlo a “fare soldi” fuori dagli Stati Uniti. La notizia mette in discussione alcuni rapporti tra DiCaprio e Epstein, già al centro di numerose polemiche. Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte dell’attore o dei suoi rappresentanti.
Il nome dell’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio spunta negli ultimi documenti diffusi a proposito delle attività di Jeffrey Epstein. Il finanziere lo avrebbe utilizzato a sua insaputa per accrescere la sua influenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sì del Congresso degli Stati Uniti alla pubblicazione dei file su Epstein
“Jane Doe” racconta alla CNN che il suo nome non è stato censurato nei file di Epstein
Jane Doe, sopravvissuta a Jeffrey Epstein, ha scoperto che il suo nome, finora mantenuto anonimo, è apparso più volte nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.
