L’economia italiana continua a camminare su un ritmo troppo lento. Secondo le ultime previsioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, i salari reali resteranno ancora più bassi di due punti rispetto al 2021, alla fine del 2027. La crescita, che si ferma allo 0,7% nel 2026 e nel 2027, non basta a far salire di molto il potere d’acquisto delle famiglie. La strada verso un vero recupero sembra ancora lunga.

La crescita italiana resta troppo debole per tradursi in un vero recupero del potere d’acquisto. Nelle previsioni aggiornate di febbraio, l’ Ufficio parlamentare di bilancio fotografa un’economia italiana destinata a muoversi su un sentiero di bassa crescita strutturale, con il pil destinato ad aumentare appena dello 0,7% nel 2026 e nel 2027. E alla fine del biennio, avverte l’organismo indipendente, le retribuzioni reali resteranno ancora inferiori di circa due punti percentuali rispetto ai livelli del 2021, nonostante il rientro dell’inflazione e il graduale aumento dei redditi nominali. Il quadro delineato dalla Nota sulla congiuntura è quello di una ripresa fragile, ben lontana dalle speranze della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Ufficio parlamentare di bilancio: "A fine 2027 i salari reali saranno ancora inferiori di due punti rispetto a quelli del 2021"

Gli italiani hanno meno soldi in tasca rispetto a due anni fa.

Argomenti discussi: Senato: tributi regionali in commissione; Il 25 febbraio l’evento ASviS-Ecco sul ruolo delle imprese partecipate nella transizione; Assemblea parlamentare: il futuro della Groenlandia appartiene ai cittadini della Groenlandia e della Danimarca; Fisco, un riforma più equa favorisce la redistribuzione.

L’Upb stima per il 2025 una crescita del Pil dello 0,5% e dello 0,7% per il 2026 e il 2027ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio parlamentare di bilancio stima per il 2025 una crescita del Pil del 0,5 per cento sui dati annuali e prospetta poi un rafforzamento allo 0,7 per cento nel 2026, sostenut ... italpress.com

Spesa sanitaria. Dossier dell’Ufficio parlamentare di Bilancio: Il settore è sotto tensione. A rischio la sostenibilità. E nel 2017 non si possono escludere nuovi tagliSottolineato come il finanziamento della Stabilità sia inferiore a quello atteso dal Patto per la Salute e che le misure di contenimento potrebbero fallire non essendo specificate nel dettaglio. Ma il ... quotidianosanita.it

Ognuno ha i suoi idoli... ma non è un buon motivo per insultarci! Per questo ho scritto oggi una lettera all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, segnalando il comportamento gravemente lesivo della dignità parlamentare da parte del giornalista Aldo - facebook.com facebook

Un forte segnale di critica giunge dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) riguardo all'avanzamento dell'Autonomia differenziata, in particolare nelle fasi di esame del Disegno di legge n. 1623 che conferisce al Governo la delega per la definizio... x.com