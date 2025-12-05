Retribuzioni Istat | Salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021
(Adnkronos) – ''Complessivamente le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell'8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021''. Lo scrive l'Istat nel dossier sulle prospettive dell'economia italiana. L'Istituto rileva che nel terzo trimestre è proseguita la fase positiva del mercato del lavoro, con un incremento congiunturale sia delle ore lavorate sia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++EDITORIALE+++ Aumenta l’occupazione ma il paese è sempre più povero Come ormai da un paio d’anni, il governo Meloni torna ad usare toni trionfalistici per i numeri pubblicati dall’ISTAT sul nuovo record di occupazione registrato in Italia. Ma il numero - facebook.com Vai su Facebook
Istat, i salari reali sono calati dell’8,8% dal 2021: si salvano solo gli stipendi pubblici. Nel 2025 Pil +0,5% - Nel rapporto sull’economia italiana l’Istat segnala un aumento delle retribuzioni più veloce dei prezzi nel 2025 ma resta ancora da colmare il gap sull'inflazione registrato dopo la pandemia ... Segnala corriere.it
Retribuzioni, Istat: "Salari reali inferiori dell'8,8% rispetto al 2021 - ''Complessivamente le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell'8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021 ''. Secondo adnkronos.com
Istat, salari reali ottobre inferiori 8,8 punti su 2021 - Le retribuzioni monetarie crescono quest'anno più velocemente dei prezzi con un +2,9% di quelle pro capite atteso a fine anno ma resta ancora un gap da colmare rispetto all'inf ... Secondo msn.com
Solo mezzo punto di crescita e salari reali inferiori al 2021: i dati Istat - Nel 2026 il Pil salirà dello 0,8% ma senza Pnrr sarebbe recessione, secondo le stime della Corte dei Conti. Lo riporta repubblica.it
Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell'8,8% rispetto al 2021 - Alla fine di settembre 2025, i 46 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 56,9% dei dipendenti – circa 7,5 milioni – e corrispondono al 54,6% del ... Riporta borsaitaliana.it
Salari nominali a giugno +3,5% su 2024, i reali -9% su 2021 - Lo comunica l'Istat sottolineando che le retribuzioni contrattuali in termini ... Lo riporta quotidiano.net