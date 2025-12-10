Selvazzano Dentro accende la magia | un dicembre di eventi letture musica e comunità

Selvazzano Dentro si anima di eventi, letture, musica e momenti di comunità nel mese di dicembre. La Festa della Biblioteca Melchiorre Cesarotti e altre iniziative diffuse rendono questo periodo speciale, creando un'atmosfera di festa e condivisione per residenti di tutte le età. Un mese ricco di cultura e creatività per vivere intensamente il spirito natalizio.

Selvazzano Dentro si prepara a vivere un dicembre ricchissimo di cultura, creatività e spirito natalizio con la nuova edizione della Festa della Biblioteca Melchiorre Cesarotti e le numerose iniziative diffuse sul territorio. Un calendario che si estende dal 6 al 24 dicembre e che abbraccia tutto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

