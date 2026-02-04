Luca Bizzarri conferma di essere sempre lo stesso: tra teatro, cinema e tv, mette la sua ironia in ogni cosa. Dopo aver fatto ridere con Kessisoglu davanti alla macchina del caffè, non si è mai fermato. Ora lavora a nuovi progetti, senza perdere il suo spirito.

Ce lo ricordiamo tutti davanti alla macchina del caffè insieme all’amico Paolo Kessisoglu. Ma dalle riprese di Camera Café Luca Bizzarri non si è mai fermato. Podcast, cinema, libri e soprattutto teatro: l’attore genovese ha sempre cercato di raccontare il mondo e le sue contraddizioni attraverso lo spettacolo, in tutte le sue forme. E domani sera alle 21, all’auditorium Pina Renzi di Morciano, porterà in scena Il medico dei maiali, insieme a Francesco Montanari. Lo spettacolo racconta la morte improvvisa del re d’Inghilterra e l’ascesa al trono di un principe ereditario del tutto impreparato, guidato unicamente da un veterinario: il medico dei maiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Bizzarri: "Teatro, cinema o tv. Ci metto sempre la mia ironia"

Approfondimenti su Luca Bizzarri

Dal 27 al 31 gennaio 2026, il Teatro Nuovo di Verona ospita lo spettacolo

Oggi, sabato 24 gennaio, alle 15, torna TV Talk con Monica Maggioni, Luca Bizzarri e Pietro Castellitto tra gli ospiti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luca Bizzarri

Argomenti discussi: Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo Il medico dei maiali dal 27 gennaio all'1 febbraio 2026; Grande Teatro, al Nuovo va in scena Il Medico dei Maiali con Luca Bizzarri; Al Teatro Caniglia va in scena Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; Giovedì 5 febbraio all’Auditorium Pina Renzi in scena Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo Il medico dei maialiIl testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia di Davide Sacco (Caracò Editore), che comprende L’uomo più crudele del mondo ... veronasera.it

Teatro Maria Caniglia: Luca Bizzarri in scena con Il medico dei maialiSalirà sul palco del Teatro Maria Caniglia di Sulmona sabato 7 gennaio 2026, alle ore 21.00, lo spettacolo Il medico dei maiali, ... laquilablog.it

Valconca, agenda spettacoli: da Luca Bizzarri al teatro dialettale, il weekend si accende con il Carnevale - facebook.com facebook

Consiglio Lo Schianto, su quanto accaduto a #EnzoTortora, a cura di Luca Bizzarri. Fatto benissimo. Utilissimo ascoltare (con anche episodi surreali per usare un eufemismo. Peccato non lo sembrassero allora). È un podcast che restituisce dignità alla person x.com