Dall' Ironman alla lotta contro il cancro | Gabriele lancia la Corsa per la vita ispirato dalla battaglia della moglie

Gabriele, un uomo comune, ha deciso di organizzare una corsa per sostenere la moglie, che affronta un tumore. Non si tratta solo di una gara, ma di un gesto concreto per mostrare vicinanza e solidarietà a chi sta lottando contro il cancro. La corsa, chiamata

Appuntamento ad aprile per sostenere l'Irst: "La malattia ti insegna cosa conta davvero. Cerchiamo sponsor per donare tutto alla ricerca" Una corsa che non è solamente un appuntamento sportivo, ma rappresenta un gesto di vicinanza e di attenzione verso chi sta combattendo contro un tumore. L'idea nasce dal forlivese Gabriele Bravi, 36 anni, che, dopo aver partecipato all'ultima edizione dell'Iron Man di Cervia in seguito alla malattia della moglie, oggi si rimette in gioco organizzando un evento che coniuga la sua passione per lo sport e la sua voglia di aiutare altre persone che stanno vivendo ciò che ha vissuto anche la sua famiglia.

