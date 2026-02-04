L' ordine dei giornalisti finanzia chi sostiene il No al referendum

In questo momento, l’Ordine dei Giornalisti si schiera con chi sostiene il No al referendum. La scelta ha suscitato polemiche tra i colleghi e ha aperto un dibattito acceso sulla neutralità della professione. Molti giornalisti criticano l’ente, accusandolo di favorire una posizione politica piuttosto che mantenere il ruolo di informatori imparziali. La campagna referendaria si fa sempre più tesa, con schieramenti chiari e tensioni crescenti tra le parti.

In piena campagna referendaria è normale che le forze politiche e i gruppi di pressione si schierino da una parte e dall'altra. Appare un po' strano, però, che a farlo sia il Consiglio nazionale dell'Ordine di giornalisti, che ha deciso di stanziare ventimila euro a favore di Articolo 21 che fa parte del Comitato per il No. Su 57 presenti alla riunione 33 hanno votato a favore del finanziamento, 8 contro, tre si sono astenuti e cinque non hanno preso parte alle votazioni. "Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti ha ratificato la proposta dell’Esecutivo di finanziare le iniziative in difesa del giornalismo organizzate da alcune associazioni consolidando così una prassi pluriennale e in qualche caso decennale", precisano dall'Odg, parlando di un sostegno "per organizzare specifiche iniziative a tutela della professione" e di associazioni che non sono "parti politiche, come maliziosamente viene affermato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

