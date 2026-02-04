dai giornalisti fondi a chi sostiene il no al referendum

In piena campagna per il referendum, i giornalisti che lavorano sui fondi pubblici si trovano divisi tra chi sostiene il sì e chi invece il no. Le fazioni si fanno sentire, ognuna con le proprie ragioni e accuse. La situazione si fa sempre più tesa, con attacchi e controaccuse che aumentano giorno dopo giorno. I giornalisti sono al centro di questa lotta, tra le pressioni dei vari schieramenti e le proprie convinzioni.

In piena campagna referendaria è normale che le forze politiche e i gruppi di pressione si schierino da una parte e dall'altra. Appare un po' strano, però, che a farlo sia il Consiglio nazionale dell'Ordine di giornalisti, che ha deciso di stanziare ventimila euro a favore di Articolo 21 che fa parte del Comitato per il No. Su 57 presenti alla riunione 33 hanno votato a favore del finanziamento, 8 contro, tre si sono astenuti e cinque non hanno preso parte alle votazioni. "Al di là di come uno la pensi sul referendum - osserva Francesca Filippi, membro del Consiglio dell'Odg - è almeno inopportuno che un Ente pubblico che rappresenta tutti i giornalisti finanzi una parte politica durante la campagna elettorale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Fondazione Milano-Cortina ha richiesto un prestito di 5 milioni di euro alla Regione Lombardia per far fronte a un urgente bisogno di liquidità.

