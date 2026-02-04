L’omicidio di Ylenia nel rione della camorra | accoltellata nella rissa sotto casa e abbandonata in ospedale Caccia al fratello maggiore

Da quotidiano.net 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di Napoli è morta dopo essere stata accoltellata durante una lite nel rione della camorra. La rissa è scoppiata sotto casa, e Ylenia è stata trovata abbandonata in ospedale con una ferita grave alla schiena. La polizia cerca ora il fratello maggiore, sospettato di essere coinvolto nell’aggressione. La vittima aveva appena 23 anni.

Napoli –   Una coltellata alla schiena spezza la vita a una giovane donna nel cuore di uno dei quartieri più difficili di Napoli Est. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato il fratello, irreperibile fino a sera. È l’ennesima tragedia al rione Conocal di Ponticelli, periferia est di Napoli. Ylenia Musella, poco più di ventidue anni, è giunta cadavere, intorno alle 17, al pronto soccorso dell’ospedale evangelico Villa Betania, trasportata da un’auto privata: gli occupanti si sono dileguati all’arrivo dei barellieri, ma saranno identificati con le immagini della videosorveglianza. Il suo corpo presentava segni di violenza: secondo le testimonianze dei sanitari, la giovane aveva varie ecchimosi sul volto e una profonda ferita alla schiena, in sede paravetebrale sinistra, che ne ha provocato il decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

