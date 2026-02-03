Ylenia Musella chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena | è caccia al fratello Scaricata davanti all' ospedale

Un pomeriggio di violenza a Napoli ha portato alla morte di Ylenia Musella, una ragazza di soli 22 anni. La ragazza è stata ferita con un colpo di coltello alla schiena e, poco dopo, è stata trovata davanti all’ospedale. La polizia sta cercando il fratello di Ylenia, sospettato di averla aggredita. La vittima non ha avuto scampo, e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa brutale lite.

Un pomeriggio di sangue ha sconvolto Napoli: Ylenia Musella, appena 22 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata gravemente alla schiena. La giovane, che viveva nel rione Conocal di Ponticelli, è giunta all'ospedale Villa Betania quando ormai non c'era più nulla da fare. Il caso Il caso presenta contorni ancora da chiarire. La ragazza è stata lasciata al pronto soccorso da alcuni individui a bordo di una vettura, i quali si sono dileguati immediatamente dopo la consegna. La Polizia sta attualmente analizzando i filmati delle telecamere di zona per dare un volto a chi guidava quell'auto.

