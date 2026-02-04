Dopo due anni e tre mesi di carcere e una multa di 750 euro, l’ex deputato Angelo Lombardo è stato condannato per corruzione elettorale aggravata durante le Regionali siciliane del 2008. Il suo fratello Raffaele, invece, è stato assolto. La sentenza chiude un procedimento lungo e complesso, che ha visto coinvolti vari personaggi della politica locale.

Due anni e tre mesi di carcere e una multa di 750 euro per corruzione elettorale aggravata alle Regionali siciliane del 2008. E’ questa la condanna inflitta dalla Prima sezione penale del Tribunale di Catania all’ex deputato nazionale del Mpa Angelo Lombardo. Il fratello dell’ex governatore Raffaele Lombardo è stato invece assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, perchè il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto una condanna a dieci anni di reclusione, sostenendo che Lombardo avesse svolto un ruolo di collegamento tra imprenditori e Cosa nostra. Secondo l’accusa, il mancato rispetto degli accordi avrebbe persino portato i boss catanesi a organizzare un pestaggio ai suoi danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corruzione elettorale: 2 anni e 3 mesi all'ex deputato Angelo Lombardo, assolto il fratello Raffaele

Approfondimenti su Corruzione Elettorale

La procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di arresti domiciliari per Michele Mancuso, deputato regionale siciliano di Forza Italia, attualmente coinvolto in un'inchiesta per corruzione.

Il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio.

