Il Milan espugna Bologna | 3-0 con Loftus-Cheek Nkunku e Rabiot

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0. Nonostante le assenze di Pulisic, Saelemaekers e Leao, i rossoneri trovano il modo di vincere in trasferta. Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot segnano i gol che portano i tre punti e mantengono il secondo posto, anche se ora sono a cinque punti dall’Inter. I padroni di casa, invece, incassano la terza sconfitta di fila in campionato.

Rossoneri sempre secondi a meno 5 dall'Inter; terzo ko di fila in Serie A per gli emiliani. BOLOGNA - Il Milan, nonostante la piena emergenza offensiva, senza Pulisic e Saelemaekers e con Leao "costretto" alla panchina, espugna con autorità, vincendo per 3-0, il Dall'Ara e si riporta a -5 dalla vetta occupata dai "cugini" dell'Inter. Per i rossoneri, stasera in completo giallo, a segno Loftus-Cheek, Nkunku (su rigore) e Rabiot. Continua la crisi del Bologna, al terzo ko di fila in campionato. Orsolini, Odgaard e Rowe sulla trequarti alle spalle di Castro per Italiano; inedito 3-5-1-1 per Allegri con Loftus-Cheek chiamato a orbitare in appoggio a Nkunku.

