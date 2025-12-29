Il rattoppamento del cavalcavia di via Luciano Lama non è la risoluzione del problema
Il rattoppamento del cavalcavia di via Luciano Lama non risolve il problema strutturale. Secondo la segnalante, le misure adottate finora si sono limitate all’installazione di un cartello di cantiere temporaneo e alla riduzione della velocità massima, senza interventi più approfonditi per garantire sicurezza e durabilità. La situazione richiede interventi più consistenti per scongiurare rischi futuri e garantire la stabilità del cavalcavia.
Scrive la segnalante: “Rispetto alla segnalazione condivisa il 25 dicembre, le attività svolte per gestire il degrado del cavalcavia si sono limitate all’apposizione del cartello di “cantiere temporaneo” e la riduzione da 50 a 30 chilometri della massima velocità consentita. Questo non é. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cavalcavia pericoloso in via Luciano Lama.
