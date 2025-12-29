Il rattoppamento del cavalcavia di via Luciano Lama non è la risoluzione del problema

Il rattoppamento del cavalcavia di via Luciano Lama non risolve il problema strutturale. Secondo la segnalante, le misure adottate finora si sono limitate all’installazione di un cartello di cantiere temporaneo e alla riduzione della velocità massima, senza interventi più approfonditi per garantire sicurezza e durabilità. La situazione richiede interventi più consistenti per scongiurare rischi futuri e garantire la stabilità del cavalcavia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.