Incontinenza urinaria come intervenire in modo efficace

L'incontinenza urinaria colpisce circa 5 milioni di italiani, un numero che fa riflettere. Molti si confrontano con questa perdita involontaria di urina senza sapere come intervenire o a chi rivolgersi. La buona notizia è che esistono soluzioni efficaci: dai trattamenti medici alle terapie comportamentali. Per chi soffre di questo problema, consultare uno specialista può fare la differenza e migliorare la qualità della vita.

L’ incontinenza urinaria, ovvero la perdita involontaria di urina, è una problematica che interessa oggi in Italia, circa 5 milioni di persone. Si tratta di una patologia che crea disagio sociale e relazionale e le cui forme principali includono l’incontinenza da sforzo (tosse, risate, sforzi fisici) e da urgenza (bisogno improvviso). L’incontinenza urinaria è una condizione diffusa che, sebbene non esclusivamente femminile, colpisce con maggiore frequenza le donne rispetto agli uomini, con un rapporto stimato di circa 1:2,7 (3,7 milioni di donne contro 1,4 milioni di uomini in Italia). Con il Dr.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Incontinenza Urinaria

Incontinenza Urinaria: Cause, Sintomi e Trattamenti

