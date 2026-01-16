Basta errori sui calci d’angolo | la novità pensata dall’Ifab per segnalare all’arbitro l’ultimo tocco

L’IFAB valuta l’introduzione di una nuova regola per migliorare la gestione dei calci d’angolo, con l’obiettivo di ridurre gli errori arbitrali. Durante la prossima riunione, si discuterà l’uso del VAR per segnalare all’arbitro l’ultimo tocco, offrendo un supporto più preciso nelle decisioni. Questa novità si inserisce nel quadro delle recenti modifiche regolamentari, con l’obiettivo di garantire maggiore correttezza e trasparenza nel gioco.

Nella prossima riunione Ifab (International Football Association Board, l’organismo che decide le regole del calcio) potrebbe arrivare un’altra importante novità regolamentare dopo quelle arrivate in Serie A quest’anno: l’utilizzo del Var per correggere le decisioni errate sui calci d’angolo. Al momento infatti il regolamento non permette l’utilizzo del Var per cambiare la scelta dell’arbitro sull’assegnazione di un calcio d’angolo: ecco perché quando arriva un gol su un corner erroneamente assegnato, non viene annullato. Nel protocollo Var infatti è previsto l’intervento per verificare fuorigioco, espulsioni, falli o tocchi di mano durante l’azione del gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

