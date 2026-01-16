Basta errori sui calci d’angolo | la novità pensata dall’Ifab per segnalare all’arbitro l’ultimo tocco
L’IFAB valuta l’introduzione di una nuova regola per migliorare la gestione dei calci d’angolo, con l’obiettivo di ridurre gli errori arbitrali. Durante la prossima riunione, si discuterà l’uso del VAR per segnalare all’arbitro l’ultimo tocco, offrendo un supporto più preciso nelle decisioni. Questa novità si inserisce nel quadro delle recenti modifiche regolamentari, con l’obiettivo di garantire maggiore correttezza e trasparenza nel gioco.
Nella prossima riunione Ifab (International Football Association Board, l’organismo che decide le regole del calcio) potrebbe arrivare un’altra importante novità regolamentare dopo quelle arrivate in Serie A quest’anno: l’utilizzo del Var per correggere le decisioni errate sui calci d’angolo. Al momento infatti il regolamento non permette l’utilizzo del Var per cambiare la scelta dell’arbitro sull’assegnazione di un calcio d’angolo: ecco perché quando arriva un gol su un corner erroneamente assegnato, non viene annullato. Nel protocollo Var infatti è previsto l’intervento per verificare fuorigioco, espulsioni, falli o tocchi di mano durante l’azione del gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: L’Ifab si riunisce a Londra per ridurre i ritardi nel calcio, ma non gli errori del Var (The Times)
Leggi anche: Basta slealtà: arriva la svolta Ifab anti-simulazioni. La Fiorentina rivede l’incubo del ’93
Coppa amara all’Olimpico. La Roma viene eliminata dal Torino al 90’: non basta il gol del baby Arena, favola accesa in una notte segnata da troppi errori difensivi. #EDICOLA #asroma #Roma #asr #CoppaItalia #RomaTorino #Arena #Gasperini #Leggo - facebook.com facebook
Lunedì 12/1 con #VoceEDelizia “Non basta ammettere i propri errori per risolvere tutto. Che uno li ammetta o no, gli errori restano errori, di lì non si scappa.” Murakami Haruki - Nato oggi - Autore giapponese Art Klimt - Portrait of Adele Bloch-Bauer I (The Wom x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.