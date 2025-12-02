I carabinieri intervengono per soccorrere un' anziana | in casa scoprono la piantagione di marijuana del figlio

Cesenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Roncofreddo hanno denunciato un 40enne con l'accusa di coltivazione e detenzione di stupefacente. Il fatto risale ad alcune sere fa, quando gli uomini dell'Arma sono intervenuti in un’abitazione a Longiano per prestare soccorso, insieme ai sanitari del 118, ad un’anziana che era. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

