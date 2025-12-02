I carabinieri intervengono per soccorrere un' anziana | in casa scoprono la piantagione di marijuana del figlio

I carabinieri di Roncofreddo hanno denunciato un 40enne con l'accusa di coltivazione e detenzione di stupefacente. Il fatto risale ad alcune sere fa, quando gli uomini dell'Arma sono intervenuti in un’abitazione a Longiano per prestare soccorso, insieme ai sanitari del 118, ad un’anziana che era. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le guardie giurate lanciano l'allarme e i carabinieri intervengono sventando il furto al supermercato Lidl. Stava fuggendo con merce dal valore di 5 mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Occupata la casa di un’anziana in Barriera di Milano: intervengono i carabinieri ift.tt/NzV9UXF Vai su X

Anziani in difficoltà, i carabinieri li rassicurano e cambiano la ruota - I militari, accortisi che la loro vettura, bloccata, stava provocando rallentamenti su una delle vie principali del centro, non hanno indugiato un secondo. Segnala livesicilia.it

Mascalucia, anziani in panne con l’auto: i Carabinieri si trasformano in meccanici per la coppia - A Mascalucia i Carabinieri hanno aiutato una coppia di anziani alle prese con una gomma bucata, sostituendola direttamente sul posto e scortandoli poi dal gommista. Secondo corrieretneo.it

Volontari della Misericordia aggrediti in Versilia - VIAREGGIO: Intervenuti per soccorrere un'anziana colta da malore, poi risultatole fatale, i volontari sarebbero stati aggrediti dai familiari della donna ... Lo riporta toscanamedianews.it

Anziana si perde dopo una cena, resta senza benzina e resta bloccata in auto al freddo. Task force per ritrovarla: «Ora sta bene» - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa ma si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta ... Lo riporta msn.com

Cade in casa e batte la testa: anziana elitrasportata in ospedale - E’ stata prima raggiunta in ambulanza e poi trasportata con l’elisoccorso dell’Ares 118 a causa delle conseguenze riportate dopo la ... Scrive ilmessaggero.it

Pietramelara, colpisce l’anziana madre al volto con il cellulare: 36enne in carcere - Un grave caso di maltrattamenti in famiglia ha scosso ieri la comunità di Pietramelara. Segnala pupia.tv