Piantagione di marijuana in casa 45enne nei guai
Una vera e propria serra domestica di marijuana è stata scoperta il 14 novembre a San Paolo d’Argon, dove i Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario hanno trovato oltre 1,3 chili di stupefacente tra piantine in fioritura, infiorescenze e prodotto già essiccato e confezionato. L’operazione è scattata nel pomeriggio, al termine di mirati accertamenti informativi e investigativi sul territorio, culminati con una perquisizione nell’abitazione di un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il controllo è stato esteso anche al box auto, all’interno del quale i militari hanno individuato la coltivazione domestica e materiale ritenuto idoneo sia alla crescita delle piante sia al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Smantellata piantagione di marijuana ad Agira: arrestato un quarantenne - facebook.com Vai su Facebook
Platì, scoperto bunker con piantagione di marijuana rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X
Piantagione di marijuana in casa, 45enne nei guai - Una vera e propria serra domestica di marijuana è stata scoperta il 14 novembre a San Paolo d’Argon, dove i Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario hanno trovato oltre 1,3 chili di ... Come scrive bergamonews.it
Scoperta una piantagione di marijuana casalinga a San Paolo d’Argon, denunciato 45enne - A San Paolo d’Argon i carabinieri di Trescore Balneario hanno scoperto una coltivazione casalinga di marijuana e hanno denunciato un uomo di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. Scrive ecodibergamo.it
San Paolo d'Argon, a casa una coltivazione di marijuana fai-da-te - Denunciato 45enne: la casa e il box auto perquisiti dai carabinieri, sequestrate le piante e tutto il resto usato per confezionare la droga ... Secondo bergamo.corriere.it