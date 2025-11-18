Piantagione di marijuana in casa 45enne nei guai

Una vera e propria serra domestica di marijuana è stata scoperta il 14 novembre a San Paolo d’Argon, dove i Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario hanno trovato oltre 1,3 chili di stupefacente tra piantine in fioritura, infiorescenze e prodotto già essiccato e confezionato. L’operazione è scattata nel pomeriggio, al termine di mirati accertamenti informativi e investigativi sul territorio, culminati con una perquisizione nell’abitazione di un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il controllo è stato esteso anche al box auto, all’interno del quale i militari hanno individuato la coltivazione domestica e materiale ritenuto idoneo sia alla crescita delle piante sia al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it