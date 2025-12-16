Spider-Man | Brand New Day – L’Hulk Grigio sta per arrivare nell’MCU?
Il ritorno di Hulk nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è da tempo un argomento di discussione tra i fan. Dopo diciassette anni dall’ultima apparizione, l’attesa di un suo nuovo ruolo si fa sempre più intensa. Con l’arrivo di nuovi progetti e l’introduzione di personaggi come Spider-Man: Brand New Day, si alimentano le speranze di vedere nuovamente il Grigio protagonista sul grande schermo.
Nonostante la sua assenza come protagonista da ben diciassette anni (l’ultimo risale al lontano 2008), Hulk resta indiscutibilmente uno dei personaggi Marvel più amati e centrali nell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). Dopo apparizioni di supporto in Avengers, Thor: Ragnarok e She-Hulk, il Gigante di Giada è pronto per un nuovo importante ruolo. Il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland, $Spider-Man: Brand New Day$, sta generando un enorme hype, non solo per il ritorno del nostro amichevole eroe di quartiere, ma per le possibili guest star e l’introduzione di nuove dinamiche. Un team-up inatteso: Hulk, Spider-Man e The Punisher. Nerdpool.it
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Tom Holland New Suit Reveal
