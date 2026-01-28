Wonder Man tutte le celebrità che ora esistono nell’MCU da DiCaprio ad Ashley Greene
Le produzioni Marvel spingono sempre più in là sul fronte delle sorprese. Ora, con Wonder Man, Hollywood si infiltra a pieno titolo nelle trame dell’MCU, tra attori che interpretano sé stessi e citazioni pop. Le celebrità, da DiCaprio ad Ashley Greene, si trovano a condividere il palco con i personaggi Marvel, creando un mix tra finzione e realtà che sta affascinando il pubblico.
Le produzioni Marvel hanno ormai abituato il pubblico a collegamenti trasversali, meta-giochi e cameo, ma Wonder Man compie un ulteriore passo: trasforma Hollywood tra citazioni pop, attori che interpretano sé stessi e show fittizi. La serie Wonder Man moltiplica citazioni, cameo e apparizioni, portando nel Marvel Cinematic Universe una lunga lista di celebrità reali. Da Ryan Murphy a Josh Gad, passando per Joe Pantoliano, DiCaprio, Ashley Greene e Shonda Rhimes, ecco chi diventa ufficialmente "canon". Hollywood entra nell'MCU: da Ryan Murphy ai camei degli attori La sorpresa arriva sin dalla prima puntata di Wonder Man: il protagonista Simon Williams (interpretato in serie da Yahya Abdul-Mateen II) è impegnato come comparsa in American Horror Story, implicando che Ryan Murphy e i suoi show esistano nell'universo Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
