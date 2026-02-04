Livelli di contaminazione crescenti il sindaco chiede lo stop all' ampliamento della discarica

Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, torna a chiedere di bloccare l’ampliamento della discarica. Crescono i livelli di contaminazione e il primo cittadino non si ferma: vuole fermare subito i lavori e tutelare la salute dei cittadini. Al momento, nessuna decisione concreta è stata presa, ma la richiesta di stop resta forte.

Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, continua a dare battaglia sul delicato trema della discarica. Il primo cittadino ha inviato ieri una comunicazione ufficiale ad Arpae con la quale chiede l’immediata interruzione dei conferimenti in corso e il posticipo dell’ispezione propedeutica.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Finale Emilia Ampliamento discarica Formica: "Rischio di monetizzare sacrificio ambientale e sanitario" La Giunta comunale di San Vito dei Normanni si oppone all’ampliamento della discarica Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente È stata convocata la Commissione Ambiente di Brindisi per approfondire la questione dell’ampliamento della discarica di contrada Formica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Finale Emilia Argomenti discussi: Finale Emilia: Discarica, il sindaco chiede la sospensione dei conferimenti. Contaminazione da Pfas in Veneto. Il punto sulle azioni di prevenzione e ricerca svolte dall’IssL’efficienza delle misure di controllo adottate rispetto ai livelli di performance raccomandati, ha consentito di registrare livelli di esposizione nelle aree di impatto inferiori ai livelli più ... quotidianosanita.it ALLARME LATTE NEONATI: TOSSINA CONFERMATA DALL'FSA L’FSA britannica ha confermato la presenza della tossina cereulide (che causa nausea e vomito) in alcuni lotti di latte Nestlé e Danone. La contaminazione deriva dall'olio di acido arachi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.