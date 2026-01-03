Ampliamento discarica di contrada Formica | convocata la Commissione Ambiente

È stata convocata la Commissione Ambiente di Brindisi per approfondire la questione dell’ampliamento della discarica di contrada Formica. La riunione si rende necessaria in seguito alle discussioni politiche e alle preoccupazioni dei cittadini riguardo a questa possibile estensione, al fine di valutare attentamente gli aspetti ambientali e strategici coinvolti. La commissione si riunirà per analizzare le implicazioni e le eventuali soluzioni più appropriate.

BRINDISI - Alla luce del crescente dibattito politico e cittadino sull'ipotesi di ampliamento della discarica di contrada Formica, il presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta, ha ritenuto necessario un approfondimento istituzionale della questione convocando la Commissione per.

Cannalire (PD): “l’ampliamento della discarica Formica non va ridotto a mera questione economica” - “Sul progetto di ampliamento della discarica di ex Formica Ambiente il sindaco Marchionna continua a ridurre un tema complesso, che ha evidenti implicazioni t ... brundisium.net

Discarica a Brindisi, placet a Formica: «Dissenso immotivato» - Si avvicina il redde rationem sul progetto di ampliamento della discarica presentato da Formica Ambiente. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ampliamento discarica formica: serve trasparenza

