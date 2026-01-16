Ampliamento discarica Formica | Rischio di monetizzare sacrificio ambientale e sanitario

La Giunta comunale di San Vito dei Normanni si oppone all’ampliamento della discarica

SAN VITO DEI NORMANNI - La Giunta comunale di San Vito dei Normanni ha espresso ferma opposizione al progetto di ampliamento della discarica "Formica". Lo stesso partito di Forza Italia, nei giorni scorsi, ha ribadito la sua posizione a riguardo, essendo la discarica situata nel territorio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente

Leggi anche: Discarica in contrada Formica: "No all'ampliamento, è già emergenza tumori"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

San Vito dei Normanni, FdI contro ampliamento discarica.

Sulla nuova discarica FI si spacca: «Sì» a Brindisi, «no» a San Vito - Ancora un «no» da San Vito dei Normanni al progetto di ampliamento della discarica di proprietà di Formica Ambiente per accogliere rifiuti speciali non pericolosi (e in parte anche rifiuti solidi urba ... lagazzettadelmezzogiorno.it