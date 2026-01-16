Ampliamento discarica Formica | Rischio di monetizzare sacrificio ambientale e sanitario
La Giunta comunale di San Vito dei Normanni si oppone all’ampliamento della discarica
SAN VITO DEI NORMANNI - La Giunta comunale di San Vito dei Normanni ha espresso ferma opposizione al progetto di ampliamento della discarica "Formica". Lo stesso partito di Forza Italia, nei giorni scorsi, ha ribadito la sua posizione a riguardo, essendo la discarica situata nel territorio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
