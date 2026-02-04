LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere con assenze contro l’ultima della classifica

La Virtus Bologna scende in campo questa sera contro l’ASVEL Villeurbanne, ultima in classifica. La squadra di casa deve fare i conti con alcune assenze e cerca di portare a casa una vittoria importante in questa partita valida per l’Eurolega. La partita si gioca in un’atmosfera tesa, con i giocatori pronti a dare il massimo per ottenere punti preziosi. Solo un incontro questa sera, ma la tensione è alta e i tifosi sperano in una prestazione convincente.

20:16 Unico incontro della serata, questo, per quel che riguarda la prima parte del doppio turno di Eurolega. Una situazione particolare, non unica nell'annata, ma che lascia qualche dubbio circa l'organizzazione delle serate da parte della massima competizione europea. Certo, va anche rimarcato come esista un problema ineliminabile: gli incastri delle arene, che inevitabilmente vanno per certa misura "aggirati" per infilarci anche la pallacanestro, considerando che il calendario esce in maniera assai successiva ad altro. 20:13 Non solo Morgan, non solo Pajola: anche Momo Diouf fuori in questa serata: problemi a un ginocchio per il centro della Nazionale.

