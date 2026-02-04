Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi Eurolega basket 2026 | orario programma tv streaming

Questa sera, alle 20:30, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega. I bianconeri affrontano in casa l’ASVEL Villeurbanne nella ventiseiesima giornata della regular season. Si tratta di una sfida importante, che chiude una settimana ricca di impegni per la squadra italiana. La partita si gioca al PalaDozza, con i tifosi pronti a sostenere i loro beniamini.

La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con un impegno casalingo. Oggi mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30 i bianconeri ospitano i francesi dell’ASVEL Villeurbanne nella ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere provano a dare continuità all’importante successo esterno di venerdì scorso contro l’AS Monaco (82-84) grazie alla zampata di Luca Vildoza match-winner, con i bolognesi che hanno un record di 12-13 a tre vittorie dall’AS Monaco attualmente decimo e ultimo qualificato ai play-in. Coach Dusko Ivanovic non avrà a disposizione Alessandro Pajola che dovrà subire un’operazione al menisco del ginocchio sinistro, con Luca Vildoza e Matt Morgan che proveranno a guidare la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si disputa la partita tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega Basket 2026.

