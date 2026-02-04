Questa sera si gioca la partita tra Virtus Bologna e ASVEL Villeurbanne, ultima in classifica. La partita si svolge alla PalaDozza, con i tifosi già presenti per sostenere i loro. La Virtus cerca una vittoria per risalire in classifica, mentre l’ASVEL prova a sorprendere ancora una volta. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire come si svilupperà questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della match di ventiseiesima giornata di Eurolega 2025-2026 che vede la Virtus Bologna opposta all’ultima della classifica fino a questo momento, l’ASVEL Villeurbanne. Ovviamente da rimarcare è il fatto che le V nere siano davanti a una notevole opportunità di riavvicinare la zona play-in. La squadra allenata da Dusko Ivanovic arriva però a questo confronto con diversi problemi di infermeria. Alessandro Pajola dovrà rimanere fermo a lungo per operazione chirurgica, e anche Matt Morgan resterà fuori in seguito a una distorsione alla caviglia sinistra occorsa contro Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Approfondimenti su Virtus Bologna

Partita in corso tra AS Monaco e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket 2025-2026.

#Virtus-Bologna-ASVEL- Villeurbanne || Questa sera, alle 20:30, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crunch-Time Thriller | ASVEL - Valencia | R1 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26

Ultime notizie su Virtus Bologna

Argomenti discussi: Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streaming; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Virtus Bologna-Aquila Trento: la diretta testuale; Tornano le esclusive sul canale Sky Sport Basket.

LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della match di ventiseiesima ... oasport.it

Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streamingLa Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con un impegno casalingo. Oggi mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30 i bianconeri ... oasport.it

#EuroLeague | Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne: le info utili del match - facebook.com facebook

#EuroLeague | Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne: le info utili del match x.com