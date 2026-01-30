Partita in corso tra AS Monaco e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket 2025-2026. La cronaca si accende con i primi canestri e le azioni più veloci, mentre i giocatori si sfidano a viso aperto sul parquet. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, minuto dopo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega di basket 2025-2026. Trasferta insidiosa nel Principato per i bolognesi che devono reagire se vogliono mantenere ancora vive le speranze di centrare i play-in. Le V-nere arrivano da due sconfitte consecutive casalinghe contro Fenerbahce Istanbul (80-85) e Stella Rossa Belgrado (93-102), con i bianconeri attualmente in undicesima posizione con 11-13 di record a tre vittorie di distanza proprio dai serbi decimi. Fari puntati ancora una volta su Matt Morgan, con ‘Momo’ Diouf e Saliou Niang ad osservare il pitturato mostrando il fisico mentre non saranno della partita Carsen Edwards e Alessandro Pajola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Approfondimenti su AS Monaco Virtus Bologna

Benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna-Treviso, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A di basket 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su AS Monaco Virtus Bologna

Argomenti discussi: LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Monaco-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Virtus Aversa - Rinascita Lagonegro in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di AS Monaco-Virtus ... oasport.it

AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingTrasferta in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 30 gennaio alle ore 19:30 fa visita all’AS Monaco per la venticinquesima giornata della ... oasport.it

La Virtus Bologna fa visita all'AS Monaco: il vostro pronostico x.com

La Virtus Bologna fa visita all'AS Monaco: il vostro pronostico - facebook.com facebook