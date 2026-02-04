LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 70-80 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | brutta sconfitta per le V nere con tanti assenti

La Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante contro l’ASVEL Villeurbanne, finisce 70-80. I padroni di casa hanno faticato molto, soprattutto perché hanno avuto diversi giocatori fuori per infortuni e assenze. La partita si è complicata già nel primo tempo, e alla fine gli ospiti sono riusciti a portare a casa la vittoria. La Virtus ora deve pensare a rialzarsi in vista delle prossime gare di Eurolega.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Ricordiamo anche gli altri risultati delle italiane in Europa. Eurolega femminile: Venezia-Valencia 69-55, Schio-Bourges 77-69. Sarà derby Venezia-Schio nel play-in di accesso ai quarti. Coppe maschili. EuroCup: Chemnitz-Trento 81-67; Manresa-Venezia 66-66 a inizio ultimo quarto. Champions League: Trieste-Nymburk 85-91. FIBA Europe Cup: Oradea-Reggio Emilia 81-77. TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 20; ASVEL: Watson 19 Finisce qui: vittoria molto importante per l'ASVEL per rilanciare la propria fiducia, per la Virtus una sconfitta che non aiuta in nessun modo in chiave play-in, dove restano tre le vittorie di distanza dalla zona che porta alla postseason.

