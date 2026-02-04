La Virtus Bologna perde terreno contro l’ASVEL Villeurbanne nel primo quarto della partita di Eurolega. Vildoza si infortuna gravemente e deve abbandonare il campo, lasciando le V nere in difficoltà. Durante il match, un fallo in attacco dà alla squadra francese una rimessa e complica ulteriormente la situazione per Bologna. La partita resta aperta, ma la Virtus fatica a trovare il ritmo giusto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Subisce un colpo Vildoza, tale da costringerlo a uscire. Fallo in attacco, però, rimessa ASVEL e argentino fuori. 19-23 Primi due della partita per Watson. 19-21 Bella circolazione virtussina che trova Diarra vicino a canestro, sono due facili. Fallo di Vautier marcando Edwards, arriva prima del tiro dell’ex Bayern. Una parte degli spettatori esulta, ma il fallo arriva palesemente molto prima. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 5; ASVEL: Ndiaye 6 Alston corre, corre e ancora corre, ma intanto il tempo se ne va e suona la sirena. Primo quarto non interpretato benissimo dalle V nere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 17-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V nere subiscono vicino a canestro

Approfondimenti su Virtus Basket

La Virtus Bologna scende in campo questa sera contro l’ASVEL Villeurbanne, ultima in classifica.

Questa sera la Virtus Bologna affronta l’ASVEL Villeurbanne nella prima partita dell’Eurolega 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Virtus Basket

Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Virtus Bologna-Aquila Trento: la diretta testuale; Tornano le esclusive sul canale Sky Sport Basket.

Virtus Bologna contro Asvel, diretta live (21-30 al 15’)CRONACA: SECONDO QUARTO: Rientrati in campo! Tanti errori da una parte e dall'altra gara che ancora non si sblocca, Diarra sblocca i suoi ricevendo da sotto -2, Watson segna un ... pianetabasket.com

LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 11-10, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: equilibrio dopo 5 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva il timeout televisivo dopo sei minuti. 13-10 ALSTON! Ancora una transizione per le V nere che stanno ... oasport.it

La Virtus Bologna si prepara al match di EuroLega contro l’ASVEL Villeurbanne, in programma mercoledì 4 febbraio alla Virtus Arena. Buone notizie per coach Dusko Ivanovic: Alen Smailagic ha recuperato dall’infiammazione alla parete addominale che lo av facebook