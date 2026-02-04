LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 54-55 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | lotta furiosa alla vigilia dell’ultimo quarto

La partita tra Virtus Bologna e ASVEL Villeurbanne si sta giocando in modo molto intenso. All’intervallo il punteggio è di 54-55, con la squadra francese in vantaggio di un punto. La gara resta aperta e la tensione si sente in campo, soprattutto nell’ultimo quarto che promette ancora grande spettacolo. Eboua prova a tenere in mano la palla contro Alston, mentre i giudici controllano con l’instant replay un possibile tocco. La sfida si fa sempre più nervosa e ogni azione può cambiare le sorti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Eboua prova a tenere in campo la palla contro Alston, dubbio di chi sia il tocco, c'è instant replay. 54-63 Transizione troppo veloce dell'ASVEL, schiacciata di Ndiaye e timeout immediato di Ivanovic dopo questo 0-8. 54-61 33 Watson. 7'53" alla fine. Hackett arriva troppo rapido su Watson, ma i tre liberi accordati sono abbastanza generosi. Diciamo che l'azione di tiro è stata vista con un criterio molto largo. 54-58 Watson con la tripla dall'angolo. Inizia l'ultimo quarto. TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 17; ASVEL: Ndiaye 12 54-55 Clamorosa penetrazione di Watson che riesce a battere la sirena con un movimento spettacolare: +1 ASVEL con un intero quarto da giocare.

