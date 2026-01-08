Benvenuti alla diretta della partita tra Savino del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la terza giornata della Champions League femminile 2025-2026. Seguite con noi l'andamento dell'incontro, aggiornamenti in tempo reale e risultati, in un confronto importante per la classifica del girone A. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul. Due club che nel proprio palmarès hanno già toccato il tetto del mondo, protagonisti appena un anno fa della semifinale di Champions League, sono pronti a ritrovarsi faccia a faccia in una sfida dal peso specifico enorme. Ad accendere i riflettori del Palazzo Wanny di Firenze, giovedì 8 gennaio alle ore 20.00, sarà il confronto tra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul, un match che, pur collocandosi solo a metà della fase a gironi, può indirizzare in modo pesante il primato del raggruppamento e la corsa alla qualificazione diretta ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul, Champions League femminile volley in DIRETTA: scontro diretto per il primato

Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Serata di gala al Pala Big Mat, Savino-Vakifbank.

Pallavolo ChampionsF – La Savino Del Bene ospita il VakifBank Istanbul: una sfida di grandi ambizioni - Il 2026 della grande pallavolo europea si apre con un appuntamento di altissimo profilo tecnico e agonistico. ivolleymagazine.it