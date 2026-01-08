LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-0 Champions League femminile volley in DIRETTA | toscane avanti nel primo set 12-8

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League. La sfida è ancora aperta, con le toscane in vantaggio nel primo set, 12-8. Ti aggiorniamo continuamente sul punteggio, le azioni salienti e le svolte della partita, offrendo una cronaca chiara e precisa di un confronto equilibrato e intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Parallela di Skinner da zona 4 20-19 Fallo in palleggio di Cansu 19-19 Out Boskovic da seconda linea 18-19 Out Antropova da seconda linea 18-18 Muro di Ogbogu 18-17 Parallela di Cazaute da zona 4 18-16 Mano out Bosetti da zona 4 17-16 Errore al servizio Scandicci 17-15 Muroooooooooooooo Weitzeeeeeeeeeeeel 16-15 Diagonale di Markova da zona 4 16-14 Diagonale stretta di Bosetti da zona 4 15-14 Muro di Boskovic 15-13 Diagonale di Markova da zona 4 15-12 Primo tempo Nwakalor 14-12 Pipe di Boskovic 14-11 Errore al servizio Vakif 13-11 Slash di Markova 13-10 Diagonale Cazaute da zona 4 13-9 Diagonale di Antropova da seconda linea 12-9 Punto di bagher di Boskovic 12-8 Murooooooooooooooooo Weitzeeeeeeeeeeeeel 11-8 Muroooooooooooooo Skinneeeeeeeeeeeer 10-8 Mano out Weitzel in primo tempo 9-8 Out la parallela di Antropova da seconda linea 9-7 Mano out Cazaute da zona 4 9-6 Out la diagonale di Boskovic da zona 2 8-6 Ancora aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 6-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5-6 Errore al servizio Vakif 4-6 Mano out Markova da zona 4 4-5 Murooooooooooooo Weitzeeeeeeeeeeeel 3-5 Out la pipe di Cazaute 2-5 Muro di Boskovic 2-4 Cansu di seconda intenzione 2-3 Diagonale di Skinner senza muro da zona 4 1-3 Out Antropova da zona 2 1-2 Parallela Markova da zona 4 1-1 Errore al servizio Vakif 0-1 Out Skinner da zona 4

