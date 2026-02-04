LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | quarto set decisivo per il primo posto

Questa sera si è giocato il quarto set decisivo tra VakifBank Istanbul e Scandicci, valido per la Champions League femminile di volley. Il match ha visto le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo punto, con il Vakif che ha provato a recuperare nel finale. Alla fine, il punteggio di 25-20 ha consegnato a Scandicci la possibilità di conquistare il primo posto, mentre il VakifBank ha cercato di rimanere in corsa, riducendo le distanze nel finale. Ora tutto si deciderà nelle prossime part

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Primo tempo Nwakalor 0-3 Out il pallonetto di Markova da zona 4 0-2 Invasione Vakif 0-1 Muroooooooooooo Nwakalooooooooooor Inizia il set decisivo: se vince Scandicci è prima, se vince il Vakif è prima! 25-20 Out il primo tempo di Nwakalor e il Vakifbank con un grande finale torna in corsa per il primo posto accorciando le distanze 24-20 Muro di Ogbogu. Scandicci ha sprecato tantissime possibilità in questo set 23-20 Mano out Franklin da zona 4 23-19 La fast di Weitzel 23-18 Ozbay di seconda intenzione, è cambiata la partita 22-18 Non cade più niente nel campo del Vakifbank! 11 difese in due azioni per le turche e alcune tutt’altro che facili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto set decisivo per il primo posto Approfondimenti su VakifBank Scandicci LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa titanica per il primo posto Questa sera si gioca la sesta giornata della Champions League di volley femminile tra VakifBank Istanbul e Savino del Bene Scandicci. LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-0, Champions League femminile volley in DIRETTA: toscane avanti nel primo set, 12-8 Segui la diretta della partita di volley femminile tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Milano vs VakifBank | Full Match | CEV Champions League Volley 2025 Ultime notizie su VakifBank Scandicci Argomenti discussi: Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VakifBank Istanbul - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa titanica per il primo posto; LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Ruddins e Nwakalor portano le toscane al primo posto momentaneo!. LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: equilibrio nel secondo set, 11-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Out Markova da zona 4 in parallela ma che difesa Scandicci! 20-18 Errore al servizio Vakif 20-17 Primo ... oasport.it DIRETTA/ Vakifbank Scandicci (risultato 0-2) video streaming tv: che rimonta! (volley 4 febbraio 2026)Sarà molto difficile, ma c’è ancora una piccola speranza di firmare il sorpasso in extremis e allora ci si dovrà provare nella diretta Vakifbank Scandicci, che avrà inizio alle ore 17.30 italiane di ... ilsussidiario.net Allenamento mattutino nella casa del VakifBank Istanbul #BELIEVE #savinogogogo - facebook.com facebook @VakifBankSK 7.30 pm (5.30 pm italiane) Vakifbank Spor Sarayi Sky Sport - NOW - DAZN @CEVolleyball x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.