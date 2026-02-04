LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Dominik Fischnaller studia la pista ‘Eugenio Monti’

Da oasport.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dominik Fischnaller si prepara sulla pista ‘Eugenio Monti’ a Milano Cortina 2026. Inizia oggi la prova singolo maschile, con il campione italiano che studia attentamente il tracciato prima di affrontare le gare ufficiali. Gli appassionati sono già sintonizzati per seguire in diretta ogni movimento e ogni decisione del favoritissimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si alza il sipario sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina con le prime due manche delle prove ufficiali dello slittino maschile, eventi importanti per studiare il budello in vista delle gare del weekend. Saranno 25 gli atleti al via della prima manche della prova maschile di slittino, con 3 italiani impegnati. Tanta curiosità per vedere i primi rilevamenti ufficiali sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Dominik Fischnaller: il trentaduenne di Bressanone sogna il podio olimpico nei Giochi di casa dopo il bronzo conquistato 4 anni fa in quel di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live slittino prove singolo maschile olimpiadi 2026 in diretta dominik fischnaller studia la pista 8216eugenio monti8217

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller studia la pista ‘Eugenio Monti’

Approfondimenti su Dominik Fischnaller

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller sulla pista ‘Eugenio Monti’

Domani mattina si tengono le prove singolo maschile dello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Slittino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller vuole il podio a Cinque Cerchi

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina si avvicinano, con l’Italia pronta ad accogliere atleti e appassionati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Dominik Fischnaller

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller sulla pista ‘Eugenio Monti’; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; Il programma settimanale: ultime gare di Coppa del mondo prima della pausa olimpica; Milano Cortina 2026: oggi iniziano le Olimpiadi invernali.

live slittino prove singoloLIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller sulla pista ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.