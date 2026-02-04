LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Mueller il più veloce nella prima manche vicini Fischnaller e Felderer

Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche. Fischnaller e Felderer sono rimasti vicini, dimostrando di potersi giocare la qualificazione nella seconda parte. Dopo una partenza non perfetta, i due italiani hanno migliorato le loro prestazioni e si sono presentati come avversari da tenere d’occhio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Nella prima manche sono arrivati buoni segnali da Fischnaller e Felderer che si sono dimostrati molto veloci dopo due partenze non eccellenti. Entrambi gli azzurri hanno gareggiato in rimonta, chiudendo in terza ed in quarta posizione e riuscendo ad essere vicini agli austriaci. 20.46 Questa la start list della seconda manche che inizierà a breve: 1. SWE Svante Kohala 2. LAT Kristers Aparjods 3. LAT Gints Berzins 4. JPN Seiya Kobayashi 5. USA Matthew Greiner 6. USA Jonathan Gustafson 7. POL Mateusz Sochowicz 8. AUT Wolfgang Kindl 9. AUT Nico Gleirscher 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller il più veloce nella prima manche, vicini Fischnaller e Felderer Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller in tesa nella prima manche, attesa per gli azzurri Questa sera sono riprese le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ritardata la prima manche La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller studia la pista ‘Eugenio Monti’; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; Il programma settimanale: ultime gare di Coppa del mondo prima della pausa olimpica. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller in tesa nella prima manche, attesa per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Dodicesimo posto per Grancagnolo in 54.192. È il momento di Leon Felderer, primo italiano alla partenza. oasport.it SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.