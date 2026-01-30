LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 2027

Alle prime luci del mattino, gli atleti si preparano sulla pista di Crans Montana per la prima prova di discesa libera maschile. Tornano in gara Paris e Franzoni, due grandi protagonisti che vogliono lasciare il segno sulla pista che tra pochi anni ospiterà i Mondiali 2027. La tensione è alta e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento, pronti a vivere in diretta le emozioni di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana. Tornano in pista gli uomini jet dopo aver disputato le classiche di Wengen e Kitzbuhel. Italia che vuole continuare a sognare nella marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni non intende fermarsi a margine del clamoroso successo sulle leggendaria Streif, ed il veterano Dominik Paris sembra aver smaltito i fastidi alla caviglia. Primo a partire per la rifinitura in casa Italia sarà Mattia Casse con il pettorale numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

