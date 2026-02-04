LIVE Novara-Benfica 3-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi risolvono in scioltezza la grana portoghese

La partita di Champions League femminile tra Novara e Benfica si è conclusa con una vittoria netta delle italiane, che hanno dominato il match e chiuso con un secco 3-0. Le piemontesi hanno controllato il gioco dall’inizio alla fine, risolvendo senza problemi la sfida contro le portoghesi. La squadra di casa ha mostrato sicurezza e determinazione, portando a casa tre punti importanti in vista delle prossime gare. La diretta si è chiusa alle 19.27, con il pubblico soddisfatto di aver visto una prestazione convincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Per oggi è tutti amici ed amiche di OA Sport! La Diretta Live della partita di Champions League fra Novara e Benfica, vinta dalla compagine italiana con un secco 3-0, finisce qui. Buona serata! 19.26 Per sapere chi sarà l'avversaria di Novara nel play off occorre aspettare le partite di stasera. Certamente le ragazze di Bernardi hanno fatto il loro dovere vincendo al Pala Igor, adesso non resta che aspettare e sperare che l'avversario non sia dei più difficili. 19.24 Per le padrone di casa ottima la prova della solita Tolok che ha annientato la difesa portoghese con la variazione dei colpi, alternando i suoi classi colpi potenti a pallonetti e giocate sulle mani del muro.

