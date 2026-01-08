LIVE Benfica-Novara 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 29-31 tre punti essenziali per le piemontesi!

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Benfica e Novara, valida per la Champions League 2026. Le piemontesi si sono imposte con un risultato di 0-3, ottenendo tre punti importanti. Aggiorna la partita in tempo reale per non perdere le ultime azioni e i momenti chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-31 ISHIKAWAAAA! Finalmente l’attacco decisivo! Mani fuori della giapponese che regala la vittoria alle piemontesi! 29-30 Tolok in diagonale! Venticinquesimo punto per la russa! 29-29 Ancora Cetin da posto 4, stavolta con un mani out. 28-29 Ishikawa sfrutta al meglio le mani del muro! Uso sapiente del muro avversario per la giapponese. Ancora un match point! 28-28 Cetin con un lungo linea profondissimo che pizzica la linea! Annullata la sesta palla-match 27-28 Primo tempo al centro di Squarcini! Che botta per la centrale. 27-27 Murata Tolok! Non finisce mai questo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Benfica-Novara 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 29-31 tre punti essenziali per le piemontesi! Leggi anche: LIVE Benfica-Novara 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 10-14 le piemontesi volano verso la vittoria Leggi anche: LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi alla caccia di una vittoria netta in terra lusitana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida; Benfica - Estoril in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona. LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor ... oasport.it

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3-1 Igor Gorgonzola Novara (23-25; 25-13; 25-18; 29-27) Novara scenderà in campo giovedì ore 21.00 contro lo Sport LISBOA e Benfica per la CEV Champions League! [Foto Rubin/LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #vo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.