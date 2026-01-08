LIVE Benfica-Novara 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 10-14 le piemontesi volano verso la vittoria

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Benfica e Novara, con il punteggio attuale di 0-2 a favore delle piemontesi. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match e le principali azioni. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le informazioni sui risultati e le segnature in corso.

16-19 Tolok in pipe! L'attacco si insacca fra muro e rete, punto per Novara. 16-18 Quarto errore al servizio per Tolok. 15-18 Bellissimo pallonetto di Tolok! Non solo potenza per lei. La russa appoggia sapientemente dove le portoghesi non possono arriavare. 15-17 Melli sbaglia l'attacco in parallela da posto 4. Punto per le portoghesi. 14-17 Dillon in diagonale! A segno ancora con una fast la centrale. 13-17 Fuori di poco il tentativo in lungo linea con una sciarpata di Cetin. 13-16 Sbagliano anche le portoghesi dai nove metri. Lungo il servizio di Garcez.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3-1 Igor Gorgonzola Novara (23-25; 25-13; 25-18; 29-27) Novara scenderà in campo giovedì ore 21.00 contro lo Sport LISBOA e Benfica per la CEV Champions League! [Foto Rubin/LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #vo - facebook.com facebook

