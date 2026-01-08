Segui la diretta di Benfica-Novara, Champions League femminile 2026, con il risultato aggiornato in tempo reale. Le piemontesi si sono distinte nel primo set, aumentando l’intensità nei momenti chiave. Clicca qui per aggiornare la partita e seguire gli sviluppi dell’incontro, con Tolok protagonista nel finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 CHIUDE TOLOK! Ancora una gran botta della russa. Bel primo set di Novara, che alza il ritmo proprio nel momento che conta. 20-24 Dillon annulla il primo set point con la fast in diagonale. 19-24 TOLOK! Che bel punto in diagonale per la russa. 5 set point per Novara adesso! 19-23 Errore di Ubavic al servizio. 19-22 Muro-fuori di Novara sull’attacco di Ubavic. Punto per Benfica che si sblocca. 18-22 Volano via adesso le novaresi! Schiaccia fuori il primo tempo Dillon. 18-21 Bonifacio! Primo tempo che riporta sul +3 le piemontesi. 18-20 Alsmeier! Che primo set per la schiacciatrice, che chiude un altro punto con una diagonale da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Benfica-Novara 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA:20-25 le piemontesi alzano il ritmo nel momento che conta!

Leggi anche: LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi alla caccia di una vittoria netta in terra lusitana

Leggi anche: LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le piemontesi vincono un combattuto terzo set, 23-25

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi alla caccia di una vittoria netta in terra lusitana; Benfica - Estoril in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona.

LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor ... oasport.it