Nuovo appuntamento con i live del Circo della Farfalla | c' è Francesco Di Bella

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 13 dicembre 2025 sul palco del Circo della Farfalla salirà Francesco Di Bella, lo storico frontman dei 24 Grana, per il tour invernale di promozione del suo ultimo album “Acqua Santa”. Francesco Di Bella (Napoli, classe 1972) inizia la sua carriera artistica dando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

